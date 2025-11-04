PoliceNET of Greece logo
Ένοπλες Δυνάμεις / Στρατός-Ναυτικό-Αεροπορία

Αποδοχή Παραιτήσεων Ανώτερων Αξιωματικών

10:19 | 04/11/2025

ΑΠΟΦΑΣΗ Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας Ανώτερων Αξιωματικών της ΠΑ (ΑΔΑ: Ψ2ΛΙ6-ΣΞ6 )

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Αποδεχόμαστε τις αιτήσεις αποστρατείας των παρακάτω Αξιωματικών:

α. Σμχου (ΥΙ) Μπαντιά Χρήστου
β. Σμχου (ΥΟ) Τόλια Δημήτριου
γ. Σμχου (ΜΑ) Αργυρόπουλου Ιωάννη
δ. Σμχου (ΥΙ) Γάκη Κωνσταντίνου
ε. Σμχου (ΕΑ) Τερλιγκάκη Κωνσταντίνου
στ. Ασμχου (Ι) Πατρίκιου Άγγελου
ζ. Ασμχου (ΜΗ) Παλαιολόγου Γεώργιου
η. Επγού (ΥΠΛ) Σακκά Ηλία
θ. Επγού (ΤΜΑ) Μηλιάδη Ιορδάνη.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ.

 

Πηγή:  staratalogia.gr 

 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
