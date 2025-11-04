Αποδοχή Παραιτήσεων Ανώτερων Αξιωματικών

ΑΠΟΦΑΣΗ Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας Ανώτερων Αξιωματικών της ΠΑ (ΑΔΑ: Ψ2ΛΙ6-ΣΞ6 )

Διαβάστε επίσης

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Αποδεχόμαστε τις αιτήσεις αποστρατείας των παρακάτω Αξιωματικών:



α. Σμχου (ΥΙ) Μπαντιά Χρήστου

β. Σμχου (ΥΟ) Τόλια Δημήτριου

γ. Σμχου (ΜΑ) Αργυρόπουλου Ιωάννη

δ. Σμχου (ΥΙ) Γάκη Κωνσταντίνου

ε. Σμχου (ΕΑ) Τερλιγκάκη Κωνσταντίνου

στ. Ασμχου (Ι) Πατρίκιου Άγγελου

ζ. Ασμχου (ΜΗ) Παλαιολόγου Γεώργιου

η. Επγού (ΥΠΛ) Σακκά Ηλία

θ. Επγού (ΤΜΑ) Μηλιάδη Ιορδάνη.



ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ.

Πηγή: staratalogia.gr