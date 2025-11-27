Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων αποδομήθηκε συμμορία τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες, εκβιάσεις και παράνομες κατακρατήσεις χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την πραγματοποίηση προσωπικής συνάντησης που οριζόταν μέσω δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης με γυναίκα-μέλος, σε διαμέρισμα στα Πατήσια.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων αναφορικά με τη δράση της εν λόγω συμμορίας και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, συνελήφθη απογευματινές ώρες της 22-11-2025, 31χρονος αλλοδαπός μέλος της συμμορίας, εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, έπειτα από συνάντηση που είχε ορίσει με θύμα προκειμένου να παραλάβει το χρηματικό ποσό των -3.000- ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε συμμορία που διέπραττε ληστείες, απόπειρες εκβίασης, παράνομες κατακρατήσεις κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -3- μέλη εκ των οποίων το ένα έχει ταυτοποιηθεί.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της συμμορίας, έχοντας δημιουργήσει ψεύτικο γυναικείο προφίλ σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, προσέγγιζαν διαδικτυακά τα θύματά τους και κανόνιζαν συνάντηση σε διαμέρισμα στα Πατήσια.

Στη συνέχεια, γυναίκα μέλος της συμμορίας παγίδευε τα θύματά της στο εσωτερικό του διαμερίσματος και κατόπιν αναλάμβαναν δράση τρεις άνδρες, οι οποίοι, με την απειλή όπλου και μαχαιριού, αφού τα εγκλώβιζαν παρά τη θέλησή τους επί ώρες στον χώρο, τους αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και αντικείμενα.

Σε πολλές περιπτώσεις οι δράστες φωτογράφιζαν τα θύματα παρά τη θέλησή τους και τα εκβίαζαν ότι θα τα παρουσιάσουν ως δράστες κλοπής, απαιτώντας επιπλέον χρηματικά ποσά.

Όταν δε τα θύματα δεν κατάφερναν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό, οι δράστες όριζαν νέα συνάντηση μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας για την παραλαβή του.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο επίμαχο διαμέρισμα και την οικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: αποδεικτικό συναλλαγής μέσω εμβάσματος, χειρόγραφες σημειώσεις με αναγραφή πληθώρας λογαριασμών σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και μπαλτάς.

Επιπλέον, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε δίκυκλο που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της συμμορίας για τη διευκόλυνση της εγκληματικής τους δράσης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.