Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής συνελήφθησαν 2 μέλη εγκληματικής ομάδας

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της 14-9-2025 στην περιοχή του Σουνίου, 31χρονος ημεδαπός και 60χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενοι για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση από αυτοκίνητα σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Αττικής.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων κλοπών από αυτοκίνητα από περιοχές της Νοτιοανατολικής Αττικής και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, εντοπίστηκαν απογευματινές ώρες της 14-9-2025 στην περιοχή του Σουνίου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής, 31χρονος ημεδαπός και 60χρονος αλλοδαπός και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Σημειώνεται, ότι οι συλληφθέντες κατελήφθησαν επ’ αυτοφώρω από τους αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας τη στιγμή που επιχειρούσαν να αφαιρέσουν αντικείμενα από το εσωτερικό οχήματος.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, τουλάχιστον από τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση κλοπών από αυτοκίνητα σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Αττικής.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας δρώντας κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, εντόπιζαν σταθμευμένα οχήματα ιδιοκτησίας εταιρειών ενοικιάσεων αυτοκινήτων και αφού αποκτούσαν πρόσβαση στο εσωτερικό τους, είτε θραύοντας υαλοπίνακες, είτε παραβιάζοντας τις κλειδαριές, αφαιρούσαν προσωπικά αντικείμενα, χρυσαφικά και χρηματικά ποσά.

Από έρευνα στην κατοχή και τις οικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

εργαλεία θραύσης κρυστάλλων,

κλειδιά αυτοκινήτων και οικιών,

πορτοφόλια,

ρολόγια χειρός και

κοσμήματα.

Από την μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής, έχουν εξιχνιαστεί -4- περιπτώσεις κλοπών από αυτοκίνητα σε Λαγονήσι και Λαυρεωτική.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.