Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας συνελήφθησαν 2 άτομα για διακίνηση κάνναβης

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 9-10-2025 στην περιοχή της Ελευσίνας, -2- άτομα, ηλικίας 39 και 27 ετών, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με δύο άτομα που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης στην περιοχή της Ελευσίνας, πρωινές ώρες της 9-10-2025 εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Διαβάστε επίσης

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δύο οικίες, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-87- γραμμ. κάνναβης,

σπαθί καθώς και

το χρηματικό ποσό των -1.305- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.