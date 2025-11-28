PoliceNET of Greece logo
Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος γυναίκας

18:39 | 28/11/2025

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπής, για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, πράξεις που έλαβαν χώρα την 26-09-2024 στην Άρτα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, άγνωστος, προσποιούμενος τον λογιστή, τηλεφώνησε σε ημεδαπή και με το πρόσχημα της επιστροφής φόρου, την έπεισε να ακολουθήσει τις οδηγίες του, με αποτέλεσμα να μεταφέρει εκείνη το χρηματικό ποσό των (3.000) ευρώ σε λογαριασμό, που διακριβώθηκε ότι ανήκει στην κατηγορούμενη.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

