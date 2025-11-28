Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος γυναίκας

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπής, για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, πράξεις που έλαβαν χώρα την 26-09-2024 στην Άρτα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, άγνωστος, προσποιούμενος τον λογιστή, τηλεφώνησε σε ημεδαπή και με το πρόσχημα της επιστροφής φόρου, την έπεισε να ακολουθήσει τις οδηγίες του, με αποτέλεσμα να μεταφέρει εκείνη το χρηματικό ποσό των (3.000) ευρώ σε λογαριασμό, που διακριβώθηκε ότι ανήκει στην κατηγορούμενη.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.