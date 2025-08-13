Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας εξιχνιάστηκε υπόθεση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας που έγινε σε βάρος ημεδαπής στην Άρτα.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ημεδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, ο κατηγορούμενος, πρωινές ώρες της (02-08-2025) στην Άρτα, προσέγγισε ημεδαπή και προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα ενώπιόν της προσβάλλοντας την αξιοπρέπειά της.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας.