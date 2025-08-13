PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας εξιχνιάστηκε υπόθεση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας

αστυνομικος
13:19 | 13/08/2025

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας εξιχνιάστηκε υπόθεση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας που έγινε σε βάρος ημεδαπής στην Άρτα.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ημεδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, ο κατηγορούμενος,  πρωινές ώρες της (02-08-2025) στην Άρτα, προσέγγισε ημεδαπή και προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα ενώπιόν της προσβάλλοντας την αξιοπρέπειά της.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΤΑΣ
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis