Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης, η οποία διαπράχθηκε πριν από ενάμιση χρόνο περίπου, σε βάρος ημεδαπής – κατοίκου Σάμου.

Ταυτοποιήθηκε για την εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή, ημεδαπός (31χρονος), σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η παθούσα, στο πλαίσιο αγοράς προϊόντων μέσω διαδικτύου, παρέλαβε δέμα από εταιρεία ταχυμεταφορών, χωρίς ωστόσο το περιεχόμενο αυτού να αντιστοιχεί στα προϊόντα που είχε παραγγείλει.

Κατά τη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης προέκυψε ότι, αποστολέας του επίμαχου δέματος είναι ο προαναφερόμενος ταυτοποιηθείς δράστης.

Διακριβώθηκε επιπλέον ότι, αριθμός κινητού τηλεφώνου που αναγραφόταν στο δέμα για επικοινωνία με τον αποστολέα, ήταν δηλωμένος σε στοιχεία αλλοδαπού υπηκόου τρίτης χώρας («αχυράνθρωπου» – «ghost person»).

Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου.