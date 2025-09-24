Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, συνελήφθη 37χρονη, μέλος εγκληματικής οργάνωσης, που αφαιρούσε αλυσίδες λαιμού από ηλικιωμένα άτομα με τη μέθοδο του εναγκαλισμού σε Νίκαια και Κορυδαλλό

Επιπλέον, συνελήφθη και 48χρονος ως μέλος

Εξιχνιάστηκαν -2- περιπτώσεις κλοπών και ληστεία

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, μεσημβρινές ώρες της 18-9-2025 στον Κορυδαλλό, 37χρονη και 48χρονος, κατηγορούμενοι για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές και ληστείες κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και ακόμα -2- μέλη τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων κλοπών και ληστείας σε βάρος ηλικιωμένων και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι από ειδική ομάδα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση, η οποία χρονολογείται τουλάχιστον από τα τέλη Αυγούστου του τρέχοντος έτους.

Επιπλέον, για την 37χρονη διαπιστώθηκε ότι σε βάρος της εκκρεμούσε βούλευμα με το οποίο διατασσόταν η σύλληψή της, για τα αδικήματα της κλοπής και της ληστείας.

Ως προς τον τρόπο δράσης, η 37χρονη κινούμενη με υπηρεσιακό όχημα από κοινού με τον 48χρονο, εντόπιζε τα θύματά της, επιλέγοντας κυρίως ηλικιωμένα άτομα και αφού τα προσέγγιζε, προσποιούμενη φιλικό σε αυτά πρόσωπο και με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, αφαιρούσε από την κατοχή τους χρυσές αλυσίδες λαιμού.

Σημειώνεται ότι σε μία περίπτωση προκειμένου να αφαιρέσει αλυσίδα από ηλικιωμένο, η 37χρονη δε δίστασε να του ασκήσει σωματική βία.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, εξιχνιάστηκαν -2- περιπτώσεις κλοπών και περίπτωση ληστείας σε Νίκαια και Κορυδαλλό.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή και τις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των -1.600- ευρώ καθώς και κάμερες οι οποίες κατέγραφαν τους εξωτερικούς χώρους των οικιών, προκειμένου να ενημερώνονται οι κατηγορούμενοι σε περίπτωση εμφάνισης της Αστυνομίας.

Σημειώνεται, ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.