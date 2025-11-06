Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, βρέθηκε και κατασχέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, βρέθηκε στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης έρευνας για υπόθεση απάτης, παρουσία Δικαστικού Λειτουργού, το χρηματικό ποσό των -5.250- ευρώ, σε αποθήκη 33χρονου ημεδαπού στην ευρύτερη περιοχή της Γέρας στη Λέσβο.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχε προηγηθεί η σύλληψη του προαναφερομένου ημεδαπού προχθες (04-11-2025) στη Μυτιλήνη, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης.

Όπως διακριβώθηκε από τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το παραπάνω χρηματικό ποσό αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που αποσπάστηκαν από ηλικιωμένη ημεδαπή, κατοίκου Παμφίλων Λέσβου, η οποία εξαπατήθηκε με το πρόσχημα της άμεσης χειρουργικής επέμβασης συγγενικού της προσώπου.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, ενώ τα χρήματα επιστράφηκαν στην ηλικιωμένη.