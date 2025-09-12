Από την Αλεξανδρούπολη στην Οδησσό -Έρχεται ο νέος οδικός άξονας που αλλάζει τα δεδομένα στις μεταφορές

Η Ελλάδα πρωτοστατεί στον εκσυγχρονισμό ενός στρατηγικού «διαδρόμου» που θα αλλάξει τα δεδομένα στις μεταφορές, το εμπόριο και την ενεργειακή συνδεσιμότητα ολόκληρης της περιοχής.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, με τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Υπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα, συγκάλεσε τηλεδιάσκεψη με τους συναρμόδιους υπουργούς από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η εντατικοποίηση του συντονισμού για την αναβάθμιση του άξονα Αλεξανδρούπολη – Οδησσός που έχει ήδη συμπεριληφθεί στον σχεδιασμό του ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών TEN-T.

Διαβάστε επίσης

Οι επαφές αυτές έρχονται σε συνέχεια των δηλώσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού πριν λίγους μήνες στη Ρώμη, όταν είχε τονίσει ότι «οραματιζόμαστε έναν στρατηγικό διάδρομο συνδεσιμότητας ανάμεσα στο ελληνικό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και την πόλη της Οδησσού, που θα συμπεριλαμβάνει την ενέργεια, τις μεταφορές και το εμπόριο, ένα έργο που θα συμβάλλει, τόσο στην ανάκαμψη της Ουκρανίας, όσο και στην ευρύτερη ενεργειακή και οικονομική ανθεκτικότητα της Ευρώπης».

Ο άξονας Αλεξανδρούπολης – Οδησσού εντάσσεται ήδη στον σχεδιασμό του Διαδρόμου Βαλτική – Μαύρη Θάλασσα – Αιγαίο Πέλαγος, με τη συμμετοχή Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας και την ενεργό στήριξη της Μολδαβίας και της Ουκρανίας. Πρόκειται για ένα έργο που δεν περιορίζεται μόνο στις υποδομές, αλλά δημιουργεί προοπτική για νέα εμπορικά και ενεργειακά δίκτυα, αναβαθμίζοντας παράλληλα τον ρόλο της χώρας μας ως κόμβου συνδεσιμότητας.

Η τηλεδιάσκεψη αποτέλεσε προπαρασκευαστική διαδικασία για την επικείμενη συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των πέντε χωρών, που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Για την Ελλάδα, ο νέος άξονας θα αναδείξει το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας και των λιμένων της ως πυλών εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα διεθνή δίκτυα μεταφορών, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την περιφερειακή συνεργασία, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων.

www.carandmotor.gr