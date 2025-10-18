Από τη Σχολή Αστυφυλάκων στο βάθρο των μεταλλίων

Η Κάλλια Στεφανουδάκη, νεαρή από την Κρήτη που φοιτά στη Σχολή Αστυφυλάκων Νάουσας και πραγματοποιεί την πρακτική της στον Πειραιά, άφησε για λίγο τις περιπολίες για να ανέβει στο βάθρο του Παγκόσμιο Πρωταθλήματος Taekwondo ITF στην Ιταλία.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο η νεαρή ταξίδεψε την Ιταλία και επέστρεψε με τρία ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλιο, φέρνοντας υπερηφάνεια στην Κρήτη, στην οικογένειά της αλλά και στον αθλητικό της σύλλογο, ΑΣΜΑ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ.

Όπως αναφέρει το cretalive δεν είναι η πρώτη φορά που η νεαρή αθλήτρια λάμπει στα διεθνή τατάμι. Τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια είχε ήδη κατακτήσει τέσσερα χρυσά μετάλλια στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική πορεία της.

Η οικογένεια και οι φίλοι της εκφράζουν όχι μόνο την υπερηφάνειά τους για τα αθλητικά της επιτεύγματα, αλλά και για τον χαρακτήρα της, καμαρώνοντας την αφοσίωση και την πρόοδο της Κάλλιας τόσο στον αθλητισμό όσο και στην επαγγελματική της πορεία ως μέλος της Ελληνικής Αστυνομίας.

