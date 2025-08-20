PoliceNET of Greece logo
Από τη Δ.Α.Ο.Ε. εξιχνιάστηκε πλήρως περιστατικό ληστρικής επίθεσης σε βάρος φιλάθλων στην Αθήνα

22:44 | 20/08/2025

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ταυτοποιήθηκαν επιπλέον δυο άτομα (20 και 21 ετών) που συμμετείχαν στη ληστρική επίθεση, η οποία έλαβε χώρα πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, 15 Αυγούστου 2025, σε περιοχή της Αθήνας, σε βάρος δύο φιλάθλων αντίπαλης ποδοσφαιρικής ομάδας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης και δυνάμει σχετικών παραγγελιών της αρμόδιας Ανακρίτριας, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας προχώρησαν στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης με την ταυτοποίηση των δύο συνεργών του ήδη συλληφθέντα 21χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι οι ανωτέρω, είχαν επιτεθεί με γροθιές και λακτίσματα σε βάρος δυο φιλάθλων αντίπαλης ποδοσφαιρικής ομάδας, αφαιρώντας από τον έναν εξ’ αυτών ένδυμα με διακριτικά αντίπαλης ομάδας.

