Από τα μετάλλια στις τηλεφωνικές απάτες: Η σύλληψη της αθλήτριας, τα ύποπτα ποσά και οι διάλογοι που την «καίνε»

Στο επίκεντρο εκτεταμένης δικογραφίας βρίσκεται γνωστή 37χρονη αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, η οποία συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για τη δράση σπείρας Ρομά που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η αθλήτρια, που στο παρελθόν είχε τιμήσει την Ελλάδα με σημαντικές διακρίσεις σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έχει συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες, εμφανίζεται σύμφωνα με αστυνομικές πηγές σε ιδιαίτερα βεβαρημένη ψυχολογική κατάσταση από τη στιγμή της σύλληψής της. Οι ίδιες πηγές που επικαλείται το Star, αναφέρουν ότι, όπως και άλλοι συλληφθέντες στην ίδια υπόθεση, δείχνει να έχει «λυγίσει» υπό το βάρος των εξελίξεων.

Η ζωή της αθλήτριας πριν την έρευνα

Μέχρι την αποκάλυψη της φερόμενης εμπλοκής της, η εικόνα της προς τα έξω ήταν εκείνη μιας επιτυχημένης και δραστήριας γυναίκας. Λάτρης της ζαχαροπλαστικής και των ταξιδιών, συχνά μοιραζόταν στιγμές από τη ζωή της στα κοινωνικά δίκτυα, με τη Μύκονο να αποτελεί έναν από τους αγαπημένους της προορισμούς. Η «λαμπερή» αυτή καθημερινότητα, όμως, ανατράπηκε όταν οι αρχές εντόπισαν ύποπτες οικονομικές συναλλαγές.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι της 37χρονης﻿

Κατά την αστυνομική έρευνα στην κατοικία της κατασχέθηκαν πέντε ακριβά κινητά τηλέφωνα καθώς και περίπου 9.000 ευρώ σε μετρητά. Παράλληλα, τραπεζικές κινήσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία δείχνουν καταθέσεις άνω των 400.000 ευρώ σε διάστημα δύο ετών, ποσά που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνδέονται με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Τι υποστηρίζει η ίδια

Μέσω του δικηγόρου της, η αθλήτρια αρνείται κάθε ανάμειξη με τη σπείρα. Υποστηρίζει ότι οι καταθέσεις στον λογαριασμό της δεν προέρχονται από παράνομες πράξεις και δηλώνει άγνοια για οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με συγγενικό της πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Οι συνομιλίες που «καίνε» την αθλήτρια ενόργανης

Οι συνομιλίες που αποκαλύφθηκαν, αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για τη σύλληψή της. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο αδελφός της, ο οποίος –όπως προκύπτει από τους διαλόγους– χρησιμοποιούσε λογαριασμούς της αθλήτριας για μεταφορά χρημάτων προκειμένου να καλύψει την πραγματική προέλευσή τους.

Σε ένα από τα αποσπάσματα συνομιλίας που αποκάλυψε το Star, ο αδελφός της φαίνεται να παραδέχεται πως ο δικός του λογαριασμός «έκλεισε» επειδή δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τις καταθέσεις που έκανε, ενώ αναφέρει ρητά ότι χρησιμοποιεί τον λογαριασμό της αδελφής του.

Σε άλλη συνομιλία, ο ίδιος ζητά βοήθεια για να «φαίνονται» νόμιμα τα χρήματα που είχε στη διάθεσή του, επισημαίνοντας πως δεν μπορεί να τα καταθέσει ο ίδιος «γιατί είναι μαύρα».

Ο ρόλος του αδελφού της -Ο τρόπος που λειτουργούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κατηγορούμενος αδελφός της φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον εννέα περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών. Άλλοτε παρουσιαζόταν ως λογιστής, άλλοτε ως εισπράκτορας, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία έχει αποσπάσει ποσά και τιμαλφή αξίας άνω των 250.000 ευρώ.

Ο συνήγορος κατηγορούμενων Δημήτρης Γκάβελας τόνισε πως σε πολυπρόσωπες υποθέσεις η ευθύνη βαραίνει συγκεκριμένα άτομα και δεν αποδεικνύεται πάντα η συμμετοχή όλων, αφήνοντας να εννοηθεί πως μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις προς όφελος της αθλήτριας.

