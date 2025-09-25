Από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί στην περιοχή του Αλίμου

Από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της 23-9-2025 στην περιοχή του Αλίμου, δύο 16χρονοι αλλοδαποί, και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου σχημάτισε δικογραφία σε βάρος τους για ληστεία κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι απογευματινές ώρες της 23-9-2025, προσέγγισαν πεζή γυναίκα στην περιοχή του Αλίμου και με χρήση βίας αφαίρεσαν χρυσή αλυσίδα λαιμού και διέφυγαν.

Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μετέβησαν στο σημείο όπου μετά από αναζητήσεις εντόπισαν τους -2- ανήλικους, πλησίον σταθμού ΤΡΑΜ, και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ληστείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.