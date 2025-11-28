Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης συνελήφθη άντρας για διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθη προχθες (26-11-2025) το μεσημέρι, στην Ξάνθη, από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Αναλυτικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι σε έρευνα που πραγματοποίησαν στην οικία του εντόπισαν και κατάσχεσαν τέσσερις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους -706,9- γραμμαρίων, δύο συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους -22,3- γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.