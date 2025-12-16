Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης εξιχνιάστηκαν 57 περιπτώσεις κλοπών

Από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία -8- ημεδαπών – μελών εγκληματικής ομάδας, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού με άγνωστο συνεργό τους που αναζητείται διέπρατταν κλοπές από οικίες, καταστήματα και οχήματα καθώς επίσης και κλοπές οχημάτων, κατά το χρονικό διάστημα από 7-9-2025 έως 11-12-2025 σε περιοχές της Ξάνθης, της Ροδόπης και της Καβάλας.

Σε βάρος των δραστών σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, ενώ στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από τους παραπάνω αστυνομικούς σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής και αστυνομικούς του Γραφείου Μη επανδρωμένων Αεροσκαφών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνελήφθησαν την 12-12-2025 σε οικισμό της Ξάνθης, δύο από τους δράστες.

Όπως προέκυψε, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων και εμπεριστατωμένης έρευνας των αστυνομικών, οι δράστες το παραπάνω χρονικό διάστημα, έχοντας συστήσει εγκληματική ομάδα προέβησαν στην τέλεση κλοπών από οικίες, καταστήματα και οχήματα καθώς επίσης και κλοπές αυτοκινήτων, με σκοπό να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -29- περιπτώσεις κλοπών από καταστήματα και επιχειρήσεις, -9- περιπτώσεις κλοπών από οικίες εκ των οποίων οκτώ τετελεσμένες και μία απόπειρα, -3- περιπτώσεις κλοπών από οχήματα και -16- περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων εκ των οποίων δεκατέσσερις τετελεσμένες και δύο απόπειρες. Κατά τη διάπραξη των κλοπών οι δράστες αφαίρεσαν μεταξύ άλλων χρηματικά ποσά, διάφορα κοσμήματα, πακέτα τσιγάρων και καπνικών προϊόντων, αλκοολούχα ποτά, ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα και διάφορα εργαλεία.

Στο πλαίσιο των ερευνών και έπειτα από νομότυπες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά, είδη ρουχισμού που χρησιμοποιούσαν οι δράστες κατά τη διάπραξη των κλοπών και ένα γυναικείο τσαντάκι, τα οποία κατασχέθηκαν προκειμένου να αποδοθούν στους δικαιούχους τους.

Επιπλέον βρέθηκε το σύνολο των αφαιρεθέντων οχημάτων, τα οποία στη συνέχεια αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας των μελών της οργάνωσης.