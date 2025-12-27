Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου εξιχνιάστηκαν 3 κλοπές από οικίες

Μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου και με τη συνδρομή των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας και του Αστυνομικού Τμήματος Βόλβης, συνελήφθη στις 24 Δεκεμβρίου 2025 ένας ημεδαπός άνδρας, για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και ακόμη 2 ημεδαποί άνδρες και μία ημεδαπή γυναίκα, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Διαβάστε επίσης

Ο προαναφερόμενος άνδρας εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και όπως προέκυψε από την έρευνα, την 23 Δεκεμβρίου 2025, μαζί με τους 2 άνδρες συνεργούς του, παραβίασαν τις μπαλκονόπορτες από 2 οικίες σε περιοχές της Δράμας, αφαιρώντας χρήματα και κοσμήματα.

Επίσης, με τον ίδιο τρόπο διέρρηξαν ακόμα μία οικία στη Δράμα, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσουν οτιδήποτε.

Η συνολική τους λεία ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση των παθόντων.

Το όχημα που χρησιμοποιούσαν, το οποίο είχε εκμισθωθεί από τη γυναίκα συνεργό τους, βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και από το εσωτερικό του κατασχέθηκαν ένα γυναικείο δακτυλίδι και δύο μικρά τμήματα κοσμημάτων, η νόμιμη κατοχή των οποίων διερευνάται.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε

στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.