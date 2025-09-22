Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας συνελήφθη άντρας για διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθη προχθες (20-2-2025) το μεσημέρι, στην Καβάλα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας, ένας ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Αναλυτικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από τον δράστη, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση από τους παραπάνω αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη ο δράστης, διότι εντοπίστηκε να παραλαμβάνει από θυρίδα εταιρείας ταχυμεταφορών, ένα φάκελο που περιείχε -4- νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους -143- γραμμαρίων και -8- νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη συνολικού βάρους -44,95- γραμμαρίων, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους -49- γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας.