Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας εξιχνιάστηκαν επτά περιπτώσεις κλοπών από οικίες

Εξιχνιάστηκαν έπειτα από επιστάμενες έρευνες των αστυνομικών της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας, επτά περιπτώσεις κλοπών από οικίες, που διαπράχθηκαν κατά τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο του τρέχοντος έτους σε περιοχές της Καβάλας, της Θεσσαλονίκης, της Πιερίας και της Πέλλας.

Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος τριών ημεδαπών, κατηγορούμενων για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστο συνεργό τους.

Διαβάστε επίσης

Συγκεκριμένα, έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι οι δράστες κατά το χρονικό διάστημα (από 21-9-2025 έως 3-10-2025), επιβαίνοντες σε οχήματα με οδηγό τον έναν ημεδαπό, μετέβησαν σε οικίες στις παραπάνω περιοχές, όπου οι άλλοι δύο ημεδαποί από κοινού με άγνωστο συνεργό, ενεργώντας με διαφορετικές συνθέσεις διέρρηξαν έξι οικίες και εισήλθαν σε μία ανασφάλιστη, αφαιρώντας από το εσωτερικό τους σε πέντε περιπτώσεις διάφορα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, ενώ σε δύο περιπτώσεις δεν αφαίρεσαν οτιδήποτε.

Το προανακριτικό έργο ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας.