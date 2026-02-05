Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός, μέλος εγκληματικής οργάνωσης

Εξιχνιάσθηκαν, ύστερα από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλημάτων (Ο.Π.Κ.Ε.) Γρεβενών συνολικά -3- περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, που τελέσθηκαν σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών, εκ των οποίων -2- τετελεσμένες και -1- σε απόπειρα, που διαπράχθηκαν από 21 Ιανουαρίου έως 04 Φεβρουαρίου του 2026, σε περιοχές της Καστοριάς, των Τρικάλων και των Γρεβενών.

Για τις υποθέσεις αυτές, συνελήφθη την 04-02-2026 τις πρωινές ώρες σε περιοχή των Γρεβενών, ύστερα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση των προαναφερόμενων αστυνομικών, 26χρονος αλλοδαπός, μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε τηλεφωνικές απάτες, εξαπατώντας ανυποψίαστους πολίτες, ο οποίος είχε το ρόλο του «εισπράκτορα».

Επιπλέον, αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμη δύο (2) συνεργών του, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, οι οποίοι είχαν το ρόλο του υποτιθέμενου ιατρού και του συγγενικού προσώπου -κατά περίπτωση-, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, για τα αδικήματα της απάτης και της εγκληματικής οργάνωσης.

Ειδικότερα, χθες (04-02-2026), από πολίτες της ευρύτερης περιοχής των Γρεβενών καταγγέλθηκαν απόπειρες τηλεφωνικής απάτης, όπου άγνωστα άτομα, τηλεφωνούσαν σε αυτούς και με το πρόσχημα τραυματισμού συγγενικού τους προσώπου, απαιτούσαν την άμεση καταβολή χρηματικών ποσών από αυτούς.

Κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, οι ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν χθες το πρωί, σε περιοχή των Γρεβενών, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό τον 26χρονο, ο οποίος μετέβαινε σε περιοχή των Γρεβενών, προκειμένου να παραλάβει από 82χρονη ημεδαπή το χρηματικό ποσό των –3.500– ευρώ, κατ΄ εντολή των συνεργών του.

Συνεχιζόμενης της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι ο προαναφερόμενος, κατάφερε με πανομοιότυπο τρόπο να εξαπατήσει την 21-01-2026, ημεδαπή γυναίκα σε περιοχή της Καστοριάς, από την οποία απέσπασε το χρηματικό ποσό των –23.500– ευρώ και την 26–01-2026, απέσπασε από έτερη ημεδαπή γυναίκα, σε περιοχή των Τρικάλων το χρηματικό ποσό των -10.000- ευρώ.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, συνεχίζονται οι έρευνες, για την ταυτοποίηση των άλλων τουλάχιστον -2- άγνωστων ατόμων-συνεργών, μελών της οργάνωσης, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν άλλων παθόντων.

Ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.