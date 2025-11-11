Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου συνελήφθη 60χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 6-11-2025 στην περιοχή της Νέας Περάμου, 60χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Στο πλαίσιο δράσεων του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του 60χρονου στη διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης στην περιοχή της Νέας Περάμου, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.
Διαβάστε επίσης
Σε έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- -465- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
- μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),
- -15- γραμμ. σπόρων κάνναβης,
- -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.
Επιπρόσθετα σε βάρος του 60χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση φυλάκισης -3- ετών για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.