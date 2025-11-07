Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω ταυτοποιήθηκε δράστης ληστείας

Συνελήφθη, εντός των ορίων του αυτοφώρου, βραδινές ώρες της 31-10-2025, στην περιοχή του Αιγάλεω, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 18χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 30-10-2025, ο 18χρονος μαζί με συνεργό του, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, προσέγγισαν παρέα -4- ανηλίκων, ηλικίας 17 ετών, σε πλατεία στην περιοχή του Αιγάλεω και με την απειλή σουγιά, τους αφαίρεσαν -4- κινητά τηλέφωνα.

Διαβάστε επίσης

Λίγη ώρα αργότερα, ο 18χρονος επικοινώνησε με τα θύματα και όρισε συνάντηση μαζί τους, προσποιούμενος τρίτο πρόσωπο που θα μεσολαβούσε για την επιστροφή των αφαιρεθέντων κινητών τηλεφώνων από τους δράστες της ληστείας, ζητώντας από τους ανήλικους να του καταβάλουν το χρηματικό ποσό των -2.000- ευρώ.

Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον κατηγορούμενο στην περιοχή του Αιγάλεω και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω, όπου κατά τη διάρκεια της προανάκρισης προέκυψε ότι πρόκειται για έναν εκ των δραστών της διερευνώμενης ληστείας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.