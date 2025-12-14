PoliceNET of Greece logo
Από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων συνελήφθη 28χρονος ημεδαπός διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

21:44 | 14/12/2025

Από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, συνελήφθη κατόπιν επισταμένων ερευνών απογευματινές ώρες της 10-12-2025 στην περιοχή του Αιγάλεω, 28χρονος ημεδαπός, διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Εσθονίας για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ο 28χρονος κατηγορείται ότι τον περασμένο Αύγουστο επιχείρησε να εισάγει στην Εσθονία μέσω του αεροδρομίου του Ταλίν -17- κιλά κάνναβης τα οποία είχε τοποθετήσει στις αποσκευές του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

