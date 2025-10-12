Από αστυνομικούς του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» συνελήφθησαν 2 άτομα

Συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες της 8-10-2025 στο Σταθμό Μετρό «Μοναστηράκι» από αστυνομικούς του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ», 17χρονος αλλοδαπός και 19χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι μεσημβρινές ώρες της 8-10-2025 προσέγγισαν 18χρονο στις κυλιόμενες σκάλες του Σταθμού Μετρό «Μοναστηράκι» και αφού τον ακινητοποίησαν με χρήση σωματικής βίας, του αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού.

Διαβάστε επίσης

Αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» οι οποίοι περιπολούσαν στους χώρους του σταθμού, άμεσα δέσμευσαν τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.