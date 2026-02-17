Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας συνελήφθησαν 2 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθησαν προχθες (15 Φεβρουαρίου 2025) το πρωί, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας, 2 ημεδαποί άνδρες για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, το προηγούμενο βράδυ (14 Φεβρουαρίου 2026), εντοπίστηκε ο ένας εκ των δύο ανδρών σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο οποίος νωρίτερα είχε πραγματοποιήσει αγοροπωλησία ναρκωτικών ουσιών με τρίτο ημεδαπό άνδρα, από την κατοχή του οποίου κατασχέθηκε 1 συσκευασία με μεθαμφεταμίνη, βάρους 2 γραμμαρίων.

Στη συνέχεια στην ίδια περιοχή εντοπίστηκε και ο δεύτερος ημεδαπός άνδρας και σε έρευνα οικίας που χρησιμοποιούσαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 συσκευασία με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), βάρους 169 γραμμαρίων,

2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 8 γραμμαρίων,

1 συσκευασία με κεταμίνη, βάρους 0,4 γραμμαριών,

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

ένα μαχαίρι.

Κατασχέθηκε ένα όχημα που χρησιμοποιούσαν ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του πρώτου ημεδαπού άνδρα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.