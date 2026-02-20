Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νέστου εξιχνιάσθηκαν 2 περιπτώσεις απάτης

Συνελήφθησαν προχθες (18-2-2026) το βράδυ στην Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης τρεις ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απόπειρα απάτης σε βάρος δύο ηλικιωμένων σε οικισμό της Καβάλας.

Αναλυτικότερα, προχθες το μεσημέρι, οι δράστες ενεργώντας από κοινού μετέβησαν με Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο σε οικισμό της Καβάλας και παρουσιαζόμενοι στην μια ηλικιωμένη ως υπάλληλοι ηλεκτρισμού και λόγω βλάβης στην ηλεκτρική εγκατάσταση της οικίας της, απέσπασαν χρηματικό ποσό για την αποκατάσταση της, ενώ στη συνέχεια προσέγγισαν ηλικιωμένο ημεδαπό, προσποιούμενοι τους λογιστές και με το πρόσχημα της οικονομικής εκκρεμότητας, επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό πλην όμως οι προθέσεις τους έγιναν αντιληπτές και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Έπειτα από καταγγελία του περιστατικού εντοπίσθηκαν από αστυνομικούς τους Αστυνομικού Τμήματος Νέστου οι δράστες να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο και σε σήμα στάσης των αστυνομικών ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα. Ακολούθως το όχημα εντοπίσθηκε και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης και οι τρεις δράστες συνελήφθησαν.

Την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου.