Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιάσμου εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις

Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιάσμου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης εξιχνιάστηκαν δύο -2- υποθέσεις απατών σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών, που διαπράχθηκαν την 16-1-2026 σε οικισμό της Ροδόπης.

Συνελήφθη από τους παραπάνω αστυνομικούς, ένας αλλοδαπός μέλος εγκληματικής συμμορίας κατηγορούμενος για απάτη, ενώ η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει έναν ακόμη άγνωστο μέχρι στιγμής συνεργό του.

Ως προς την μεθοδολογία, άγνωστος δράστης, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένες, προσποιούμενος τον ιατρό και με το πρόσχημα ότι συγγενικό τους πρόσωπο έχει τραυματισθεί, απαίτησε χρήματα, για να υποβληθούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να πείσει τις δύο παθούσες να παραδώσουν χρηματικά ποσά, ύψους -21.000- ευρώ στον αλλοδαπό δράστη, ο οποίος σε ρόλο εισπράκτορα, μετέβη στις οικίες τους και τα παρέλαβε.

Στο πλαίσιο επιστάμενων αναζητήσεων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον αλλοδαπό χθες το μεσημέρι στην πόλη της Κομοτηνής, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των -17.500- ευρώ, το οποίο αποδόθηκε αρμοδίως.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ιάσμου.