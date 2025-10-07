Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών συνελήφθη 52χρονος οδηγός - Προσέκρουσε σε 13 σταθμευμένα οχήματα

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθη, απογευματινές ώρες χτες (6-10-2025), 52χρονος αλλοδαπός οδηγός αυτοκινήτου για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ειδικότερα, ο εν λόγω οδηγός κινούμενος στην οδό Φυλής στο κέντρο της Αθήνας, απογευματινές ώρες της 6-10-2025, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε -13- σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Διαβάστε επίσης

Άμεσα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών προέβησαν στην αλκοολομέτρηση του 52χρονου οδηγού και διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ με αποτέλεσμα μέτρησης 0,97mg/l.

Επιπρόσθετα, ο 52χρονος δεν κατείχε την απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδήγησης και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.