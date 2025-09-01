Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών εντοπίστηκε κατάστημα-«καβάτζα» αποθήκευσης κλοπιμαίων ηλεκτρονικών συσκευών

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της 28-8-2025, δύο 27χρονοι αλλοδαποί, κατηγορούμενοι για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με άτομα που αποθηκεύουν κλοπιμαίες ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και ταξιδιωτικά έγγραφα σε κατάστημα πώλησης ηλεκτρονικών ειδών στην περιοχή της Ομόνοιας, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Μετά από έρευνα στο επίμαχο κατάστημα-«καβάτζα» βρέθηκαν εντός ειδικής κρύπτης σε γραφείο και κατασχέθηκαν:

-39- κινητά τηλέφωνα,

-8- τάμπλετ,

-9- ταξιδιωτικά έγγραφα,

-40- πακέτα τηλεφωνικής σύνδεσης,

ρολό αλουμινόχαρτο καθώς και

το χρηματικό ποσό των -1.710- ευρώ.

Επισημαίνεται ότι μεγάλο μέρος των κατασχεθέντων κινητών τηλεφώνων ήταν τυλιγμένα με αλουμινόχαρτο ώστε να καταστεί δυσχερής ο εντοπισμός τους, παρεμποδίζοντας την εκπομπή σήματος κινητής τηλεφωνίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.