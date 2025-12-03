PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί που διέπραξαν ληστεία

14:39 | 03/12/2025

Από αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθησαν, πρώτες πρωινές ώρες της 3-12-2025 στην περιοχή της Ακρόπολης, -2- αλλοδαποί, ηλικίας 19 και 18 ετών, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία σε βάρος -2- νεαρών ατόμων.

Ειδικότερα, οι -2- κατηγορούμενοι, πρώτες πρωινές ώρες της 3-12-2025, προσέγγισαν -2- νεαρά άτομα στα βραχάκια της Ακρόπολης και με τη χρήση σωματικής βίας, τραυματίζοντας 18χρονο σε κεφάλι και χέρι, αφαίρεσαν -2- κινητά τηλέφωνα και διέφυγαν.

Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., στο πλαίσιο στοχευμένων αναζητήσεων, άμεσα εντόπισαν τους -2- δράστες  και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν τα -2- αφαιρεθέντα κινητά τηλέφωνα και αποδόθηκαν στους παθόντες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

