PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί στην περιοχή των Πατησίων

ΔΙΑΣ
19:14 | 15/02/2026

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθησαν, πρώτες πρωινές ώρες της 14-2-2026 στην περιοχή των Πατησίων, -2- αλλοδαποί, ηλικίας 59 και 58 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή των Πατησίων, εντόπισαν τους κατηγορούμενους να κινούνται πεζοί, τους έκριναν ύποπτους και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Διαβάστε επίσης

Κατά τον έλεγχο στην κατοχή τους, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν -1- κιλό ακατέργαστης κάνναβης, πλήθος νάιλον συσκευασιών πρόσφορων για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και το χρηματικό ποσό των -550- ευρώ και οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων για σχηματισμό δικογραφίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.
Policenet.gr © | 2026 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis