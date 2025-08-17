Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη 24χρονος στον Άγιο Παντελεήμονα

Συνελήφθη απογευματινές ώρες της 13-8-2025 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 24χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άνδρα ο οποίος διακινεί ναρκωτικές ουσίες στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, εντόπισαν τον κατηγορούμενο και τον κάλεσαν σε έλεγχο στο πλαίσιο του οποίου βρέθηκε στην κατοχή του λεπίδα μαχαιριού.

Κατόπιν, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-29- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -154- γραμμ. κάνναβης και

-2- ζυγαριές ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.