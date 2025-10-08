Από αστυνομικός και πρώην αντιδήμαρχος... εξελέγη Επίσκοπος

Συνήλθε την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας υπό την προεδρία του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου Β΄, με βασικό θέμα την πληρότητα της ιεραποστολικής διακονίας στην αφρικανική ήπειρο.

Στο πλαίσιο των εργασιών, η Σύνοδος προχώρησε σε σειρά αρχιερατικών εκλογών που αναδιατάσσουν τον ποιμαντικό χάρτη της Δευτεροθρόνου Εκκλησίας, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες νέος Επίσκοπος Μαζούνγκας (Βόρειας Μαδαγασκάρης) εξελέγη ο πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης Νήφων Δασκαλάκης από το Γεράνι του Δήμου Πλατανιά.

Ο π. Νήφων, κατά κόσμον Νικόλαος Δασκαλάκης, ήταν μέχρι πρόσφατα αστυνομικός, υπηρετώντας στο Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά, ενώ παλαιότερα είχε διατελέσει και αντιδήμαρχος του Δήμου Πλατανιά.

Πηγή: ekriti.gr