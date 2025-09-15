Από Άμεση Δράση - Άμεση Στάση. Άρθρο εκλεγμένων αντιπροσώπων της Άμεσης Δράσης

** Το άρθρο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης

Κατάντησαν την Άμεση Δράση - Άμεση Στάση.

Διαβάστε επίσης

Περιπολικά Άμεσης Δράσης μετατρέπονται κάθε βράδυ σε θυρωρό και νταντάδες.

Ομάδες ΔΙΑΣ και Ζ ακίνητες σε συγκεκριμένη περιοχή ενώ κάθε βδομάδα κάποιοι αποσπώνται για να κάνουν τους γερανίστες στην Τροχαία.

Εκφωνητές και τηλεφωνητές σε σταθερές φυλάξεις.

Και η Άμεση Δράση κατάντησε Άμεση Στάση.

Αυτό που συμβαίνει τους τελευταίους μήνες στην Άμεση Δράση δεν έχει προηγούμενο με την Διεύθυνση να έχει βαρέσει διάλυση και να μην θυμίζει σε τίποτα την Διεύθυνση που πρωτοστατούσε στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Η Άμεση Δράση αποτελεί κατά κοινή ομολογία μια από τις Διευθύνσεις πρώτης γραμμής, με τα πληρώματα περιπολικών και των δικύκλων να έχουν δώσει πολλάκις τα διαπιστευτήρια τους πρωτοστατώντας στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας και την αυτόφωρο σύλληψη χιλιάδων κακοποιών.

Δυστυχώς, όμως βιώνουμε την απόλυτη απαξίωση και ευτελισμό με αποκλειστική ευθύνη της Ηγεσίας.

Πιο συγκεκριμένα εδώ και πάρα πολλούς μήνες έχουν ανατεθεί πάμπολλα πάρεργα με αποτέλεσμα αντί να καταπολεμούμε το έγκλημα, άλλοτε να κάνουμε τις νταντάδες σε νοσοκομεία, άλλοτε τους θυρωρούς σε οικίες, άλλοτε να φυλάμε αγάλματα, άλλοτε να είμαστε πίσω από πορείες, άλλοτε να κάνουμε τους ακίνητους «μπαμπούλες».

Γενικά κάνουμε τα πάντα εκτός από αυτό για το οποίο υπάρχουμε..

Αφού "στράγγιξαν" τους συναδέλφους που υπηρετούν στα γραφεία ως αποτέλεσμα στα ΝΑΙ της διοίκησης σε κάθε απαίτηση, στραφήκανε στις ομάδες Ζ, ΔΙ.ΑΣ και στα περιπολικά της Α.Δ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σήμερα 15/9/2025 κατά την νυχτερινή βάρδια 22-06, 4 πληρώματα περιπολικών της Άμεσης Δράσης θα είναι «εκτός» από την ασφάλεια του πολίτη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, αφού 3 εξ αυτών θα κάνουν τις «νταντάδες» σε διαφορετικά νοσοκομεία της πόλης και ένα εξ αυτών θα κάνει τους θυρωρούς σε οικία «επισήμου».

Και για όλα αυτά η Ηγεσία της Άμεσης Δράσης μονίμως επικαλείται αναρμοδιότητα και αποφάσεις άνωθεν.

Αναρωτιόμαστε, ως πότε η εκάστοτε Ηγεσία θα λειτουργεί με οπισθοδρομικές πρακτικές και νοοτροπίες που προσβάλλουν το Σώμα, απέχοντας παρασάγγας από τον όρο «Σύγχρονη Αστυνομία» ;

Ως πότε μάχιμοι αστυνομικοί θα μετατρέπονται σε ακίνητους στόχους και κώνους με κίνδυνο την ίδια τους την ζωή ;

Ως πότε η Φυσική Ηγεσία θα λέει αβίαστα «ναι» σε κάθε πάρεργο αγνοώντας τον ρόλο και τον σκοπό ύπαρξης του Σώματος που ηγείται ;

Αυτό που υπηρετούμε τους τελευταίους μήνες δεν είναι :

- ούτε η Άμεση Δράση

- ούτε η Αστυνομία

- ούτε η ασφάλεια του πολίτη.

Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος -

Β' Αντιπρόεδρος Ε.Α.Υ.Θ

Γκανάτσιος Χρίστος -

Υπεύθυνος Εκπαίδευσης

Βασιλείου Στέργιος -

Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ

Λαδοπούλου Κυριακή -

Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ

Εμμανουηλίδης Κωνσταντίνος -

Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ

Μπορδόλης Νικόλαος -

Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ

Αμανατίδης Χαράλαμπος -

Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ

Χαβενετίδης Χαράλαμπος -

Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ

Βουρδουνάς Κυριάκος -

Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ

Ντουφεξής Δημήτριος -

Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ