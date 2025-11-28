Απίστευτο! Αγριογούρουνο στο κέντρο στο Περιστέρι, βγήκε από πιλοτή, περπατούσε στο πεζοδρόμιο [βίντεο]

Απίστευτο αυτό που συνέβη στο κέντρο του Περιστερίου. Ένα τεράστιο αγριογούρουνο εθεάθη να κάνει βόλτες αμέριμνο.

Οδηγός που εντόπισε το άγριο ζώο το τράβηξε βίντεο, αλλιώς κανείς δεν θα ήταν σε θέση να πιστέψει αυτό που εκείνος είδε με τα μάτια του το πρωί της Παρασκευής.

Στο βίντεο διακρίνεται να ανεβαίνει σιγά-σιγά με το πάσο του από το πεζοδρόμιο μέσα στον αστικό ιστό.

Ο οδηγός που τράβηξε το βίντεο και το δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε αστειευόμενος «καλημέρα από τα εξωτικό Περιστέρι».

Δείτε το βίντεο που θα μπορούσε άνετα να είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης:

