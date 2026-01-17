Απίστευτη υψηλής τεχνολογίας απάτη Κινέζων: Η γάτα υπάλληλος που τους πήρε πρέφα και οι αστυνομικοί που βρέθηκαν "σε σοκ"

Βρίθουν από τεχνολογική πρωτοτυπία οι Κινέζοι και αυτό ισχύει και για τους απατεώνες, όπως αποδείχθηκε από την υπόθεση που εξιχνιάστηκε στα Σπάτα. Ο τρόπος που ενεργούσαν ήταν μέσα από κεραία που είχαν εγκαταστήσει σε αυτοκίνητο. Στην πραγματικότητα, επρόκειται για ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό, που μπορούσε να «πιάσει» και να μπερδέψει το σήμα των κινητών που περνούσαν κοντά στο σημείο. Ουσιαστικά, η συγκεκριμένη κεραία προσιδίαζε εκείνη της κινητής τηλεφωνίας, ενώ η συγκεκριμένη μέθοδος είναι γνωστή ως «SMS Blaster Attack» και ουσιαστικά είναι ένας τρόπος επίθεσης όπου οι δράστες προσποιούνται ότι είναι κεραία κινητής τηλεφωνίας.





Υπάλληλος τράπεζας, ωστόσο, αποδείχθηκε παρατηρητική και... γάτα. Δύο Κινέζοι που έκοβαν ποσά από κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας την ώθησαν να ειδοποιήσει την ΕΛΑΣ. «Αυτό είχε ξεκινήσει από ένα κατάστημά μας που ήταν στο κέντρο της Αθήνας. Και πήγαιναν αυτοί και έκοβαν μεγάλα ποσά. Και έκαναν συναλλαγές με κάρτα. Δεν τους ήξερα. Έλεγα από μέσα μου “πόσοι Κινέζοι μπορούν να κυκλοφορούν και να κόβουν αυτές τις δωροεπιταγές;”» είπε η υπάλληλος στον ΣΚΑΪ. Όταν η γυναίκα ειδοποίησε τις Αρχές, η τράπεζα επικαλέστηκε πρόβλημα με το ATM. Έτσι, οι Κινέζοι μπήκαν στο χώρο για να κάνουν τη συναλλαγή: «Τους είπαμε πως έχει χαλάσει το μηχάνημα. Και ήρθαν και κάνανε κανονικά τη συναλλαγή. Ωστόσο εγώ είχα ειδοποιήσει την αστυνομία και ήρθαν άμεσα εκεί. Είχα πάθει σοκ, είχαν πάθει σοκ και οι αστυνομικοί. Δηλαδή δεν το πίστευαν ούτε πως εγώ σκέφτηκα να τους πάρω τηλέφωνο. Δεν περιμέναμε τέτοιο πράγμα».

Απάτη Κινέζων στα Σπάτα: Ο τρόπος δράσης

Οι δύο άνδρες είχαν μετατρέψει το αυτοκίνητο τους σε ένα κέντρο διανομής σήματος μέσω κεραίας που είχαν τοποθετήσει στο πάνω μέρος του οχήματος και είχε τη μορφή «πτερυγίου καρχαρία». Όπως δηλαδή οι κεραίες που έχουν πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα, ώστε να μην προκαλούν υποψίες. Είχαν μέσω φορητής συσκευής, ενός ρούτερ, διαρκές και σταθερό ίντερνετ. Με ένα ειδικό σύστημα που είχαν εγκαταστήσει, σάρωναν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Όποτε εντοπιζόταν τηλέφωνο που έχει σύνδεση 2G, αυτομάτως το σύστημα έστελνε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα στην συσκευή. Αρκετοί πολίτες φαίνεται πως άνοιξαν αυτό το κακόβουλο μήνυμα και αυτομάτως οι απατεώνες αποκτούσαν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων τους. Bασική προϋπόθεση ήταν να έχουν ενεργοποιημένο το «ψηφιακό τους πορτοφόλι». Η διαδικασία ήταν πλήρως αυτοματοποιημένη, όπως διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς της Βορειοανατολικής Αττικής που χειρίζεται την υπόθεση.

Η κομπίνα αυτή, δεν λειτουργεί με τα συστήματα 4G και 5G που υποστηρίζουν οι πρόσφατες συσκευές κινητής τηλεφωνίας, τονίζουν οι αστυνομικοί. Πρόκειται για ένα τεχνολογικά απαρχαιωμένο σύστημα που δεν λειτουργεί σε άλλες προηγμένες χώρες, αφού εκεί υποστηρίζεται μόνο η σύνδεση 5G. Οι αστυνομικοί ακόμη δεν έχουν καταφέρει να εξακριβώσουν από που προμηθεύτηκαν το σύστημα οι δύο κινέζοι και φυσικά, οι κινήσεις τους στην Ελλάδα έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Πότε ήρθαν, που μένουν, με ποιους έχουν επαφές. Τα κινητά τους τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές εξετάζονται από τις αρχές για να εντοπιστούν οι επαφές τους, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται χρήση τέτοιου συστήματος εξαπάτησης εντός Ελληνικού εδάφους.

Οι δύο Κινέζοι ηλικίας 29 και 31 ετών κατηγορούνται για πλαστογραφία, απάτη και παράνομη πρόσβαση σε συστήματα, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

