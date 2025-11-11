Απετράπη προσπάθεια εισαγωγής ναρκωτικών σε κρατητήρια Αστυνομικής Υπηρεσίας

Συνελήφθησαν, χθες (10-11-2025) στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μυτιλήνης, -2- άτομα – ημεδαποί (44χρονος και 53χρονος), οι οποίοι κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, ο 44χρονος επιχείρησε να προμηθεύσει τον 53χρονο, ήδη κρατούμενο σε Αστυνομική Υπηρεσία, ρουχισμό, στο εσωτερικό του οποίου διαπιστώθηκε ότι είχε αποκρύψει, -5- αυτοσχέδιες συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης (χασίς), συνολικού βάρους -0,8- γραμμαρίων.

Διαβάστε επίσης

Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν και οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.