Απάτη με κρυπτονομίσματα: Της είπε για πίστωση 58.000€, της έκλεψε 30.000€!

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται μια γυναίκας στο Ηράκλειο που έπεσε θύμα απάτης με κρυπτονομίσματα.

Όπως περιγράφεται, άγνωστος τηλεφώνησε στη γυναίκα και παρουσίασε τον εαυτό του ως εκπρόσωπο εταιρείας κρυπτονομισμάτων, ισχυριζόμενος ότι στο λογαριασμό της θα πιστωνόταν ποσό 58.000 ευρώ από παλαιότερη συναλλαγή.

Με το πρόσχημα της διευκόλυνσης της διαδικασίας, της ζήτησε να εγκαταστήσει μία ψηφιακή εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης στο υπολογιστή της, όπως και έκανε.

Μόλις εκείνος απέκτησε πρόσβαση φέρεται να εισήλθε στο λογαριασμό τραπέζης της και να πραγματοποίησε τρεις διαδοχικές μεταφορές των 10.000 ευρώ, συνολικού ύψους 30.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το cretalive.gr μόλις η γυναίκα αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί έσπευσε να καταγγείλει το συμβάν στις Αρχές.