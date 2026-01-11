Απατεώνες άρπαξαν από ζευγάρι κοσμήματα αξίας 500.000 ευρώ

Απατεώνες κατάφεραν μετά από ένα τηλεφώνημα 4 ωρών στο οποίο προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ να κλέψουν από ηλικιωμένο ζευγάρι τεράστιας αξίας κοσμήματα με το γνωστό κόλπο περί διαρροής.

Μια καλοστημένη απάτη. Ένα τηλεφώνημα που κράτησε τέσσερις ολόκληρες ώρες και κοσμήματα μισού εκατομμυρίου ευρώ που… έκαναν φτερά από το σαλόνι ενός ηλικιωμένου ζευγαριού στην Κηφισιά.

«Έχουμε αλλάξει τα ρολόγια σε ηλεκτρονικά και βλέπουμε εδώ στο κέντρο μας ότι υπάρχει μεγάλη διαρροή κιλοβατώρων, με πρόβλημα να έχετε μία έκρηξη στο σπίτι και μία πυρκαγιά», λέει το θύμα απάτης πως της είπαν στο τηλεφώνημα.

Ο άγνωστος στην άλλη άκρη της γραμμής παρουσίασε τον εαυτό του ως υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Με απόλυτη μεθοδικότητα, όπως λέει η ηλικιωμένη στην κάμερα του MEGA, της ζήτησαν να βάλει σε αλουμινόχαρτο τα χρυσαφικά της και στη συνέχεια σε σακούλα και να τα τοποθετήσει στο σαλόνι.

«Μας δημιούργησαν τρόμο ότι κάτι κακό συμβαίνει στο σπίτι και ότι αν δεν συνεργαστούμε θα μας διακόψουν το ρεύμα επ’ αόριστον. Μάζεψα ότι είχα, λέει τα μαζέψατε όλα, λέω ναι, τα τυλίξατε, λέω ναι, τότε λέει ας τα αφήσετε σε ένα σημείο, αφήστε τα στο σαλόνι», πρόσθεσε.

Ο απατεώνας δεν σταμάτησε εκεί. Ζήτησε να ανοίξουν τις πόρτες του σπιτιού και της αυλής, υποτίθεται για να ελέγξει τον ηλεκτρολογικό πίνακα. Και μέσα σε λίγα λεπτά, οι δράστες μπήκαν στο σαλόνι… και άρπαξαν μισό εκατομμύριο ευρώ σε χρυσά και κοσμήματα.

«Ήταν κοσμήματα 30 ετών συνολικά, αγορές, επετείους, οικογενειακά κειμήλια».

Στην Κηφισιά, το τελευταίο διάστημα, τα χτυπήματα των επιτήδειων με τις τηλεφωνικές απάτες είναι αλλεπάλληλα. Οι δράστες κινούνται οργανωμένα και με διακριτούς ρόλους: άλλοι αναλαμβάνουν τα τηλεφωνήματα, άλλοι φτάνουν στα σπίτια που έχουν βάλει στο στόχαστρο, ενώ συνήθως υπάρχει και υποστηρικτική ομάδα, με ρόλο τσιλιαδόρου.

Tο MEGA εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο δείχνει μέλος σπείρας απατεώνων να εξαφανίζεται από σπίτι της περιοχής με τα κλοπιμαία στα χέρια.

Η συμβουλή προς όλους και κυρίως τους ηλικιωμένους είναι σαφής: μην εμπιστεύεστε αγνώστους και μην ακολουθείτε οδηγίες που αφορούν τα πολύτιμα αντικείμενά σας.