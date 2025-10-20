Απάντηση του Μ. Χρυσοχοϊδη σε ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Η Ελληνική Αστυνομία προστατεύει τις πορείες, τις συγκεντρώσεις, τις διαμαρτυρίες. Προστατεύει με πίστη στο Σύνταγμα και τον Νόμο τα δικαιώματα όλων των Ελλήνων πολιτών σχετικά με το δικαίωμα του συνέρχεσθαι», υπογράμμισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, απαντώντας στη Βουλή σε Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με θέμα: «Αστυνομική αυθαιρεσία και κατάχρηση εξουσίας στην Άνδρο, προς καταστολή ειρηνικής διαμαρτυρίας πολιτών για την υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών».

Ειδικά για το θέμα της Άνδρου ο κ. Υπουργός διευκρίνισε πως ο πολίτης, που συνελήφθη, κινήθηκε προς την κατεύθυνση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα και καταδικάστηκε από τα δικαστήρια σε 8μηνη φυλάκιση για συγκεκριμένα αδικήματα. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά καταγγελίες για αστυνομική αυθαιρεσία, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επανέλαβε πως, «είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, η οποία όλες τις έρευνες που γίνονται για αστυνομική αυθαιρεσία, τις στέλνει όχι στη Διοίκηση, αλλά στον Συνήγορο του Πολίτη που έχει συστήσει ειδικό μηχανισμό ελέγχου, έρευνας αστυνομικής αυθαιρεσίας, για να εξετάζονται αυτές οι καταγγελίες και να μην υπάρχει καμία συγκάλυψη και κανένα κουκούλωμα από την πλευρά της Υπηρεσίας.…επιχειρείτε να παρουσιάσετε την Ελληνική Αστυνομία ότι αυθαιρετεί καθημερινά και αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, λέγοντάς σας το εξής: Το 2025 μόνο εδώ στην Αθήνα έχουμε περίπου 2.600 συγκεντρώσεις, πορείες, διαμαρτυρίες. Πού είναι η απαγόρευση ο περιορισμός του δικαιώματος του συνέρχεσθαι; Υπάρχει καμιά απαγόρευση εκτός ελαχιστοτάτων περιπτώσεων που αφορούν κυρίως κάποιες ακραίες, ακροδεξιές φασιστικές οργανώσεις για τις οποίες υπήρχε απαγόρευση ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα;», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο κ. Υπουργός επανέλαβε πως «στα ιερά και στα κοινά οφείλουμε τον μέγιστο σεβασμό». Πρόσθεσε, δε, πως, «το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έρχεται από πολύ παλιά. Δεν είναι τωρινό. Και στην Ακρόπολη δεν πάμε να στήσουμε τσαντίρια. Και στις εκκλησίες δεν γίνονται γκράφιτι». Απαντώντας μάλιστα στην κα Κωνσταντοπούλου για την έκφραση «τσαντίρια», είπε πως ο ίδιος «γεννήθηκε στα τσαντίρια και στο χώμα κάτω. Ξέρω τί σημαίνει βάσανα και είμαι βουλευτής μιας περιοχής με κατεξοχήν λαϊκούς ανθρώπους. Επίσης,{σ.σ αναφερόμενος στην περίπτωση του κ. Ρούτσι} ήμουν ο πρώτος που είπα ότι είναι παραδεκτό το αίτημα του πατέρα και τελικώς βρέθηκε ο τρόπος για να ικανοποιηθεί το αίτημά του». Σχετικά με τις καταγγελίες της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ότι ο νεότερος γιος του Πάνου Ρούτσι παρακολουθείται και ο ίδιος δέχτηκε επίθεση από αυτοκίνητο, ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης την κάλεσε να κάνει καταγγελία στην Αστυνομία.

«Όταν θα μου δώσετε καταγγελία ή θα γίνει καταγγελία στην αστυνομία, η αστυνομία θα τον βρει. Θα τον βρει. Αλλιώς, είναι – και εδώ- θεωρία συνομωσίας… Και όσο για το αυτοκίνητο που επιχείρησε να δολοφονήσει τον κύριο Ρούτσι, θα μας πείτε ποιο ήταν το αυτοκίνητο, περιγράψτε το και θα το βρούμε και αυτό. Όπως επίσης, σας είπα και θα σας το ξαναλέω εδώ μέσα με κάθε ειλικρίνεια και καθαρότητα, εάν ο κύριος Ρούτσι αισθάνεται ανασφάλεια ας επιλέξει αυτός αστυνομικούς να τον καλύπτουν σε ό,τι αφορά την ασφάλειά του και τη ζωή του. Λοιπόν, μην απευθύνεστε σε εμένα όταν τα λέτε αυτά. Αν υπάρχουν στοιχεία, παρακαλώ πολύ, να κατατεθούν», τόνισε.

Σχετικά με τους «γνωστούς – αγνώστους» και τη συμμετοχή τους στις διαδηλώσεις ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τόνισε πως η κα Κωνσταντοπούλου, καλλιεργεί, όπως και άλλοι, χρόνια τώρα θεωρίες συνωμοσίας. σημειώνοντας: «Δεν είναι γνωστοί – άγνωστοι αυτοί που περιγράφετε. Είναι πάρα πολύ γνωστοί, πάρα πολύ παραβατικοί και πάρα πολύ δραστήριοι στο να προκαλούν ζημιές σε βάρος είτε των πολιτών, είτε στις περιουσίες τους, μέχρι το να ζημιώνουν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, όταν επιδίδονται στις γνωστές δραστηριότητες στο Σύνταγμα και αλλού».

Αναλυτικά η ομιλία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη εδώ