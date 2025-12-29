Γρεβενά 29/12/2025

Αρ. Πρωτ. : 20/2025

ΠΡΟΣ:

1. Π.Ο.ΑΣ.Υ.

2.ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

3. ΜΕΛΗ ΜΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απάντηση στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης

Ξεκαθαρίζουμε ότι σκοπός της καταγγελίας μας ήταν αποκλειστικά η ανάδειξη της επιλεκτικής διαχείρισης των Διμοιριών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας από τον Γενικό́ Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, με αποτέλεσμα η Διμοιρία Γρεβενών να έχει αποσπαστεί 15 μέρες στα μπλόκα αγροτών και διατάχθηκε σήμερα να μεταβεί εκ νέου εν μέσω εορταστικής περιόδου και σε καμία περίπτωση οι συνάδελφοι που απαρτίζουν τις διμοιρίες των λοιπών Διευθύνσεων της Δυτικής Μακεδονίας και οι οποίοι εκτελούν εντολές και δεν αποφασίζουν .

Μας προκαλεί έντονο προβληματισμό και θλίψη η αντίδραση του προεδρείου της Κοζάνης το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση εναντίον μας γράφοντας μάλιστα σωρεία ανακριβειών .

Αρχικά, χαιρόμαστε διότι μετά την ανακοίνωση μας, έστω και καθυστερημένα, μετά από ένα μήνα κατήγγειλε την ταλαιπωρία των συναδέλφων που απαρτίζουν την Διμοιρία Κοζάνης κάτι το οποίο δεν έπραξε ως όφειλε, όταν τα γεγονότα λάμβαναν χώρα .

Κατά δεύτερον σκοπίμως αποκρύπτει στην ανακοίνωση της, ότι τα μέτρα για τα μπλόκα της Λάρισας έχουν χαρακτηριστεί ευρείας κλίμακας , άρα δικαιολογείται διανυκτέρευση ανεξαρτήτως χιλιομετρικής απόστασης .

Τέλος, συνδικαλιστικά μαθήματα δεν δεχόμαστε από αυτούς όπου η συνδικαλιστική δράση της εν λόγω Ένωσης περιορίζεται σε απαντήσεις καταγγελιών άλλων συνδικαλιστικών ενώσεων της Δυτικής Μακεδονίας (είχε προηγηθεί παρόμοια ανακοίνωση εναντίον της Ένωσης Φλώρινας) και όχι σε καταστρατηγήσεις που υφίσταται το προσωπικό που εκπροσωπούν όπως δημοσίως παραδέχθηκαν.

Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει ανάγκη από ενότητα και όχι από Δούρειους Ίππους που υπερασπίζονται επιλεκτικές διαχείρισης και καταστρατηγήσεις της Ηγεσίας .

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΠΑΣ Γεώργιος ΠΑΠΠΑΣ Κωνσταντίνος