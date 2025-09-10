Απαίτηση γενναίας ενίσχυσης της ΓΑΔΘ στις συμπληρωματικές μεταθέσεις

Έγγραφο της Ε.Α.Υ.Θ Προς: 1) Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (μέσω ΠΟΑΣΥ), κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, 2)Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας (μέσω ΠΟΑΣΥ), Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ με Κοιν.: 1) Βουλευτές Νομού Θεσσαλονίκης, 2) Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κα. Νανά Αηδονά, 3) Δημάρχους Νομού Θεσσαλονίκης, 4) Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγο κ. Γεώργιο ΤΖΗΜΑ, 5) Επικεφαλή του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη, κ. Μιχάλη Μπεκίρη και Θέμα: « Επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της Γ.Α.Δ.Θ. στις επικείμενες συμπληρωματικές μεταθέσεις »

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Μολονότι, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης ενισχύθηκε τα τελευταία χρόνια, αυτή δεν αποτυπώθηκε εμπράκτως σε πολλές από τις υπηρεσίες πρώτης γραμμής της πόλης. Με αφορμή λοιπόν τις συμπληρωματικές μεταθέσεις επανερχόμαστε στην αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης της ΓΑΔΘ.

Όπως έχουμε επισημάνει σε προηγούμενες επιστολές μας υπάρχουν πολυεπίπεδα ζητήματα που καθιστούν αναγκαία την συνεχή και στοχευμένη ενίσχυση της ΓΑΔΘ.

Πρωτίστως, πέραν των τεράστιων κενών, που υπάρχουν στις Διμοιρίες της ΥΜΕΤ και τις ομάδες ΔΙ.ΑΣ, δεν μπορούμε να παραλείψουμε την ραγδαία αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των υπηρετούντων στην ΓΑΔΘ και ειδικότερα στις Διευθύνσεις Άμεσης Δράσης και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

Επιπροσθέτως, δεν πρέπει να λησμονούμε την ραγδαία ενίσχυση της Διεύθυνσης Τροχαίας μέσω εσωτερικών μετακινήσεων προσωπικού από λοιπές Διευθύνσεις λόγω της έναρξης των εργασιών του flyover, την ενίσχυση των ομάδων ΟΠΚΕ και ΔΡΑΣΗ μέσω εσωτερικών μετακινήσεων και σε αυτή την περίπτωση, την ίδρυση του νέου Τμήματος Ενδοοικογενειακής Βίας καθώς και την ίδρυση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υπηρεσίες οι οποίες έχουν στελεχωθείαποκλειστικά από το υπάρχον προσωπικό της ΓΑΔΘ.

Ταυτόχρονα, τα κενά σε αστυνομικό προσωπικό, τόσο στα Αστυνομικά Τμήματα όσο και στα Τμήματα Ασφαλείας της πόλης είναι δυσθεώρητα.

Επίσης, η μόνιμη ενίσχυση της ΓΑΔΘ με αποσπάσεις με έξοδα δημοσίου, προς ενίσχυση της ΟΠΚΕ αλλά και για τις περιπολίες στους σταθμούς Μετρό της πόλης, αποτελεί τρανή απόδειξη της αναγκαιότητας ενίσχυσης της ΓΑΔΘ με μόνιμο προσωπικό.

Τέλος, σας αναφέρουμε ότι επίκειται μεγάλος αριθμός συνταξιοδοτήσεων συναδέλφων μέχρι τέλους του έτους, που θα δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερα υπηρεσιακά κενά.

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Όντας γνώστες της υπηρεσιακής πραγματικότητας της ΓΑΔΘ, λόγω των συχνών σας επισκέψεων, παρακαλούμε όπως παρέμβετε ώστε η ΓΑΔΘ να ενισχυθεί στις συμπληρωματικές μεταθέσεις με τριψήφιο αριθμό. Οι προσεχείς συμπληρωματικές μεταθέσεις του τρέχοντος έτους είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να δοθεί «ανάσα» στις αστυνομικές Υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη, 10 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

6936800701 6948753589