«Anyone but You»: Η νέα ρομαντική κομεντί με τους Σίντνεϊ Σουίνι και Γκλεν Πάουελ [Trailer]

Η Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney) και ο Γκλεν Πάουελ (Glen Powell) πρωταγωνιστούν στην ρομαντική κομεντί «Anyone but You» από την Sony Pictures.

Σε σκηνοθεσία του Γουίλ Γκλουκ (Will Gluck), το «Anyone but You» χαρακτηρίζεται ως ένα πιο χαλαρό και εκσυγχρονισμένο «Much Ado About Nothing» του Σαίξπηρ.

«Όταν δύο αρχαίοι εχθροί στο κολέγιο συναντιούνται ξανά χρόνια μετά την αποφοίτησή τους για έναν γάμο στην Αυστραλία, προσποιούνται ότι είναι ζευγάρι για τους δικούς τους προσωπικούς λόγους. Στην συνέχεια όμως ερωτεύονται πραγματικά», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

«Ας πούμε σε όλους ότι είμαστε μαζί», λέει η πρωταγωνίστρια του «Euphoria» στον Πάουελ καθώς κάνουν μια βόλτα με ιστιοφόρο στο ηλιοβασίλεμα.