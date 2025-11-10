Άντρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Θλίψη προκάλεσε στην τοπική κοινωνία του Βόλου η είδηση του θανάτου ενός 65χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr, ο άνδρας δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ημέρες, γεγονός που ανησύχησε τους γείτονες. Μετά από ειδοποίηση, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Μαγνησίας έσπευσαν στο σημείο, όπου και εντόπισαν τον 65χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, μέσα στο διαμέρισμά του.

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας έχει αναλάβει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, ο οποίος εκτιμάται πως επήλθε από φυσικά αίτια.

Ο 65χρονος ζούσε μόνος του στον Βόλο, ενώ –σύμφωνα με πληροφορίες– έχει δύο κόρες που διαμένουν μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι αρχές βρίσκονται σε διαδικασία εντοπισμού και ενημέρωσής τους, ώστε να αναλάβουν τις διαδικασίες της κηδείας και τα σχετικά τυπικά ζητήματα.