Αντωνίου Ευάγγελος στο Policenet.gr: «Σωστό βήμα το επίδομα παραμεθορίου – Ώρα για στήριξη σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Η πρόσφατη ικανοποίηση του αιτήματος της Ομοσπονδίας μας για την επέκταση χορήγησης επιδόματος παραμεθορίου και στους Αστυνομικούς όπως αυτή ισχύει στις Ένοπλες Δυνάμεις αποτελεί αναμφισβήτητα ένα θετικό βήμα και αναγνώριση της σημασίας της υπηρεσίας των αστυνομικών που υπηρετούν σε περιοχές με ιδιαίτερες συνθήκες και προκλήσεις....

Σε συνέχεια όμως της θετικής αυτής εξέλιξης πιστεύω πως κρίνεται πλέον αναγκαίο και πιο ώριμο από ποτέ να αναδειχθεί από το Συνδικαλιστικό μας κίνημα και η ανάγκη παροχής ανάλογων κινήτρων -επιδόματος εν προκειμένω- και στους συναδέλφους μας που υπηρετούν στις μεγάλες αστικές περιοχές της Χώρας και συγκεκριμένα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.



Οι αστυνομικοί αυτοί, είναι κοινώς αποδεκτό, πως επωμίζονται καθημερινά ένα μεγάλο (αν όχι το μεγαλύτερο) βάρος της υφιστάμενης εγκληματικότητας στη Χώρα μας, πολυάριθμα και απαιτητικά μέτρα τάξης και εν γένει αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες. Επιπλέον, πέρα από τις ιδιαίτερες συνθήκες της υπηρεσίας, οι περισσότεροι εξ' αυτών κυρίως στην Αθήνα αλλά και σε μεγάλο ποσοστό και στην Θεσσαλονίκη εργάζονται και διαβιούν μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους, αντιμετωπίζοντας αυξημένο κόστος στέγασης, μετακίνησης και διαβίωσης γενικότερα, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητά τους. Αυτή η συνδυασμένη λοιπόν πίεση της εργασίας και της προσωπικής - οικογενειακής ζωής δημιουργεί σημαντική επιβάρυνση που δεν μπορεί να αγνοείται.



Επιπρόσθετα, κρίνεται απαραίτητο να τονιστεί ότι στην Αθήνα τοποθετούνται κάθε χρόνο όλοι ή αν όχι όλοι η συντριπτική πλειοψηφία των νεοεξερχομενων αστυνομικών οι οποίοι καλούνται να ανταπεξέλθουν στην παραπάνω κατάσταση αμειβόμενοι και με τον χαμηλότερο μισθό.



Θεωρώ λοιπόν, ότι είναι δίκαιο και αναγκαίο να εξεταστεί η θεσμοθέτηση ειδικού μέτρου στήριξης (με τη μορφή επιδόματος) για τους αστυνομικούς που υπηρετούν στις προαναφερόμενες πόλεις, ως αναγνώριση της προσφοράς τους αλλά και ως μέτρο στήριξης που θα ενισχύσει την επαγγελματική τους σταθερότητα, την ποιότητα ζωής τους και τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις αυξημένες απαιτήσεις του έργου τους.



Παράλληλα, θα αποτελέσει και κίνητρο για εισαγωγή στις αστυνομικές σχολές και θα βάλει φρένο και σε όσες παραιτήσεις γίνονται τα τελευταία χρόνια ένεκα οικονομικών λόγων.



Αντωνίου Ευάγγελος

Αντιπρόσωπος Ε.Α.Υ.Θ. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.