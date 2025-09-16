Αντίστροφη μέτρηση στη «Χρυσή Μπάλα»: Η μάχη, οι σίγουροι, η καινοτομία

Τη Δευτέρα (22/9),στην καρδιά του Παρισιού, το θέατρο Châtelet, λίγα μόλις μέτρα από την Παναγία των Παρισίων, τον τόπο στέψης του Ναπολέοντα, θα φιλοξενηθεί η τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας» από το «France Football».

Η μονομαχία Ντεμπελέ-Γιαμάλ υπόσχεται να είναι συναρπαστική, επειδή καμία από τις δύο πλευρές δεν θα γνωρίζει μέχρι αργά το βράδυ αν θα στεφθεί ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο.

Το γαλλικό περιοδικό προσπαθεί να διατηρήσει μυστικότητα μέχρι το τέλος για να αποφύγει τυχόν διαρροές και να διατηρήσει την αγωνία.

Πριν από έναν χρόνο διέρρευσαν τα νέα για την απροσδόκητη νίκη του Ρόδρι απέναντι στο φαβορί, Βινίσιους, προκαλώντας την οργή της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ένιωσε αδικημένη και αποφάσισε να μην παραστεί στην τελετή.

Τις τελευταίες ώρες η...αγωνία βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Αν και η Γαλλία έχει τον Ουσμάν Ντεμπελέ ως φαβορί, ο Λαμίν Γιαμάλ ίσως θα μπορούσε να εκθρονίσει τον παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο 18χρονος θαύμα της Μπαρτσελόνα είναι η κύρια απειλή για τον Γάλλο διεθνή, ο οποίος είχε μια ονειρική σεζόν, καθιερώνοντας τον εαυτό του ως ηγέτη μιας ομάδας της Παρί Σεν Ζερμέν που πλησίασε την τελειότητα αφού τελικά κατέκτησε το Champions League κάνοντας το «τρεμπλ».

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα "AS", «ο παριζιάνικος σύλλογος ασκεί πιέσεις στο παρασκήνιο για να αναδειχθεί ο Ντεμπελέ ως ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, φοβούμενος ότι οι εννέα δικοί του υποψήφιοι μεταξύ των 30 φιναλίστ θα μπορούσαν να δώσουν ένα πλεονέκτημα στο στολίδι της Μπαρτσελόνα. Οι πρωταθλητές Ευρώπης μονοπωλούν μια λίστα που περιλαμβάνει εννέα παίκτες μεταξύ των 30 υποψηφίων: Ντεμπελέ, Νέβες, Βιτίνια, Φαμπιάν, Ντουέ, Μέντες, Ασράφ, Ντοναρούμα και Κβαρατσκελία.

Στα άλλα βραβεία, καλύτερος τερματοφύλακας, καλύτερος νέος παίκτης και καλύτερος προπονητής, όλα δείχνουν έναν Παριζιάνο νικητή, παρά το γεγονός ότι ο Ντοναρούμα επισημοποίησε τη μεταγραφή του στη Μάντσεστερ Σίτι τον Αύγουστο. Ο Ντουέ, εκτός εκπλήξεων, θα ανακηρυχθεί ο καλύτερος νέος παίκτης στον κόσμο, και ο Λουίς Ενρίκε, εκ των προτέρων, δεν έχει αντίπαλο για να κερδίσει το βραβείο του καλύτερου προπονητή της περασμένης σεζόν.

Ο Ντεμπελέ θα μπορούσε να γίνει ο επόμενος Γάλλος που θα κερδίσει τη «Χρυσή Μπάλα» μετά τον Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος κέρδισε εύκολα το 2022, διαδεχόμενος τον Λιονέλ Μέσι.

Οι δημοσιογράφοι που έχουν δικαίωμα ψήφου, θα είναι 100 αντί για 170 που υπήρχαν στο παρελθόν, γεγονός που διαφοροποίησε περαιτέρω την ψηφοφορία. Η «ατομική και αποφασιστική απόδοση» θα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από το fair play και τη συλλογική απόδοση.

Δίχως άλλο η κύρια καινοτομία φέτος θα είναι η ισότητα μεταξύ των κατηγοριών γυναικών και ανδρών. Για πρώτη φορά, η «Χρυσή Μπάλα» θα απονέμει τα ίδια βραβεία σε αγόρια και κορίτσια, κάτι που αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων.

