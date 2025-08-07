Αντιπροσωπεία του Δ.Σ της Ένωσης Αστυνομικών Ηλείας συναντήθηκε με τον Βουλευτή Ηλείας κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο

Αντιπροσωπεία του Δ.Σ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας πραγματοποίησε συνάντηση με τον Βουλευτή Ηλείας κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο στο Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Ηλείας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκε ως βασικό ζήτημα η ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που αφορά τη νεοϊδρυθείσα Υπηρεσία Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων. Στόχος είναι η πλήρης αυτονόμηση της υπηρεσίας, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω αποδυνάμωση των υφιστάμενων αστυνομικών δομών του νομού.

Επιπλέον, επισημάνθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας με ανθρώπινο δυναμικό, ενόψει των επικείμενων συμπληρωματικών μεταθέσεων. Έμφαση δόθηκε και στην άμεση ανάγκη ενίσχυσης των Υπηρεσιών Ασφαλείας με οχήματα, τα οποία θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη διευκόλυνση του έργου των αστυνομικών υπαλλήλων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην επιτακτική ανάγκη χορήγησης ειδικού οχήματος μεταγωγών στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και αποτελεσματική μεταγωγή κρατουμένων.

Η Ένωση συνεχίζει να διεκδικεί ουσιαστικές λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί του νομού και παραμένει αφοσιωμένη στην υποστήριξη του έργου τους και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών της Ηλείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΤΣΩΛΗΣ Γρηγόρης ΒΑΛΗ Ιωάννα