Το «αντίο» του Ταξίαρχου Κωνσταντίνου Πελεκάνου στην Εύβοια: Η συγκίνηση και η νέα θέση ευθύνης

Μετά την απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Πελεκάνος αναλαμβάνει την τιμητική θέση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Στερεάς Ελλάδος, ολοκληρώνοντας τη θητεία του ως Διευθυντής Αστυνομίας Εύβοιας.

Με αφορμή αυτή την εξέλιξη, εξέφρασε την βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την κοινωνία της Εύβοιας και της Σκύρου, αλλά και προς το σύνολο των θρησκευτικών, πολιτικών, στρατιωτικών και δικαστικών αρχών για την αγαστή συνεργασία που είχαν όλο αυτό το διάστημα.

Διαβάστε επίσης

Ο Ταξίαρχος έκανε ιδιαίτερη μνεία στο ανθρώπινο δυναμικό της Διεύθυνσης, τόσο στο αστυνομικό όσο και στο πολιτικό προσωπικό, επαινώντας δημόσια τον επαγγελματισμό και το φιλότιμό τους. Τόνισε πως χάρη στις συστηματικές τους προσπάθειες επιτεύχθηκαν σημαντικοί στόχοι στην πρόληψη της εγκληματικότητας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, ξεπερνώντας συχνά δύσκολες συγκυρίες και χρόνια προβλήματα. Τους κάλεσε μάλιστα να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο να βρίσκονται δίπλα στον πολίτη, υπηρετώντας τις αξίες του Σώματος.

Αποχωρώντας μετά από ενάμιση έτος ηγεσίας στην Εύβοια και συμπληρώνοντας 39 χρόνια υπηρεσίας, ο κ. Πελεκάνος δήλωσε συγκινημένος και υπερήφανος για το έργο που παρήχθη. Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους δημοσιογράφους των τοπικών Μέσων για την υπεύθυνη κάλυψη των γεγονότων, καθώς και την Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, κλείνοντας το μήνυμά του με ευχές για υγεία και δύναμη σε όλους.

Ολόκληρη επιστολή του Κωνσταντίνου Πελεκάνου:

Αποχαιρετιστήριο Μήνυμα

Ταξιάρχου ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ Κωνσταντίνου

Ύστερα από την παραμονή μου στον βαθμό του Ταξιάρχου, με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, και την τοποθέτησή μου στην τιμητική θέση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Στερεάς Ελλάδος, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την κοινωνία και τους πολίτες της Εύβοιας και της Σκύρου, καθώς και προς τις θρησκευτικές, πολιτικές, αυτοδιοικητικές, στρατιωτικές, δικαστικές, εκπαιδευτικές και λοιπές αρχές και φορείς του τόπου, για την πολύτιμη συνεργασία και στήριξή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων μου ως Διευθυντής Αστυνομίας Εύβοιας.

Ιδιαίτερα, θα ήθελα να απευθυνθώ στους συνεργάτες μου συναδέλφους — αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό όλων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Εύβοιας — οι οποίοι με φιλότιμες και συστηματικές προσπάθειες συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων που είχαμε θέσει, τόσο στην πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και εν γένει την κοινωνία της Εύβοιας. Τα αποτελέσματα αυτά επιτεύχθηκαν σε μέγιστο βαθμό, με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και υψηλό αίσθημα καθήκοντος, ξεπερνώντας διαχρονικά προβλήματα και δύσκολες συγκυρίες.

Για την προσφορά τους αυτή, τους συγχαίρω δημόσια και τους προτρέπω να συνεχίσουν με το ίδιο αμείωτο ενδιαφέρον και προσήλωση την εκτέλεση των καθηκόντων τους, πάντα δίπλα στον πολίτη, με οδηγό το θεσμικό πλαίσιο και την αστυνομική δεοντολογία που διέπει το Σώμα. Από καρδιάς, ευχαριστώ τον καθέναν ξεχωριστά και τους εύχομαι να συνεχίσουν το έργο τους με το ίδιο πάθος και την ίδια δύναμη, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας της Εύβοιας.

Αποχωρώ από την Εύβοια, έπειτα από ενάμιση έτος στην ηγεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Εύβοιας, με αισθήματα συγκίνησης, χαράς και υπερηφάνειας για όσα επιτύχαμε ως Ελληνική Αστυνομία σε αυτόν τον τόπο. Στα 39 έτη της υπηρεσιακής μου πορείας στο Σώμα, πορεύτηκα και συνεχίζω να πορεύομαι με αρχές, συνέπεια και προσήλωση στη θεμελιώδη αποστολή μας: την προστασία του πολίτη.

Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου προς τους δημοσιογράφους των τοπικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Εύβοιας, καθώς και ευρύτερα, για την υπεύθυνη και καλόπιστη κάλυψη θεμάτων αστυνομικού ενδιαφέροντος και τη σημαντική συμβολή τους στην ενημέρωση και στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και των πολιτών.

Τέλος, ευχαριστώ την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του Σώματος για την τιμή και την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου, δίνοντάς μου τη δυνατότητα να συνεχίσω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου από μια νέα θέση ευθύνης.

Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία, δύναμη, τύχη και προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

Πηγή: eviathema.gr