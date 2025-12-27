Αντί να σταματήσει στο σήμα για έλεγχο γκάζωσε για να ξεφύγει- Έβρισε τους αστυνομικούς

Χειροπέδες σε έναν 26χρονο άνδρα πέρασαν τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στο Αγρίνιο.

Όπως αναφέρει το agrinionews. το περιστατικό συνέβη περί τις 18:30 το απόγευμα, όταν και ο νεαρός οδηγώντας δίκυκλη μοτοσικλέτα δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο.

Αντίθετα, φέρεται να ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει με επικίνδυνους ελιγμούς στην εθνική οδό.

Λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί μπόρεσαν να τον προσεγγίσουν, ωστόσο ο νεαρός φέρεται να τους εξύβρισε. Συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς στην τσέπη του εντοπίστηκε χύμα μικροποσότητα κάνναβης.