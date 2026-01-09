Άνοιξαν οι αγρότες την παλιά εθνική οδό στη Θήβα - Κλειστό παραμένει το Κάστρο Βοιωτίας

Μια προσωρινή ανάσα στην κυκλοφορία, κυρίως των βαρέων οχημάτων από βορρά προς νότο, δόθηκε πριν από λίγο στη Βοιωτία, μετά την απόφαση των αγροτών να άρουν τον αποκλεισμό στο παλαιό εθνικό δίκτυο.

Ειδικότερα, οι αγρότες που είχαν κλείσει τον δρόμο στο 5ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής οδού Θήβας-Λιβαδειάς, στο Κανάβαρι Βοιωτία, αποφάσισαν να σταματήσουν τον αποκλεισμό, αποσύροντας τα τρακτέρ από το σημείο και επιστρέφοντας στο μπλόκο που έχουν στήσει στην εθνική οδό στον κόμβο της Θήβας.

Όπως σημειώνουν οι ίδιοι, η απόφαση αυτή αποτελεί «κίνηση καλής θέλησης» και εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόθεσής τους να συμμετάσχουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό την ερχόμενη Τρίτη.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες στο Κάστρο Βοιωτίας διατηρούν κλειστό τόσο τον κεντρικό οδικό άξονα όσο και τους παραδρόμους. Ωστόσο, αργά το βράδυ αναμένεται να πραγματοποιήσουν σύσκεψη, κατά την οποία θα τεθούν επί τάπητος όλα τα δεδομένα. Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με πληροφορίες, έως αύριο το μεσημέρι να αποφασιστεί η άρση των αποκλεισμών τουλάχιστον στο παράπλευρο οδικό δίκτυο. Να θυμίσουμε πως αρχικά είχαν αποφασίσει αποκλεισμό 96 ωρών. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μέσα στις επόμενες ώρες.